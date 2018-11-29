В Ижевске откроется «Зимний пляж»
В Ижевске, 1 декабря, откроется большой праздник "Зимний пляж". Как правильно можно понять из названия, проходить он будет на пляже и акватории Ижевского пруда. Как сообщает пресс-служба города, в рамках праздника будет турнир по хоккею на валенках, первый чемпионат города по зимнему гольфу, игры "Захват знамени" и "В слона". Будет и экзотика, например, первенство по зимнему пляжному волейболу. Начало праздника в 11.00
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