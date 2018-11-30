Спасатели Удмуртии пришли на помощь собаке, застрявшей в заборе

СЕГОДНЯ 06:29 2018-11-30T06:29:11+03:00

Она не смогла бы выжить ночью на холоде

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Иногда помощь бывает нужна не только людям, но и животным. Служба спасения города Глазова не смогла оставить в беде бездомную собаку. Она застряла между прутьев забора и, вероятно, не смогла бы выжить ночью на морозе. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно отогнули прут и достали животное. После освобождения собака не поспешила убежать с места заточения, а с благодарностью бегала среди ее спасителей.

Обычно специалисты Поисково-спасательной службы Удмуртии занимаются ликвидацией чрезвычайных ситуаций и проводят поисково-спасательные работы. В организацию входят 7 отрядов, из Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова, а также Каракулино и Гольян.

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