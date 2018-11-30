2018-11-30T06:29:11+03:00
Общество

Спасатели Удмуртии пришли на помощь собаке, застрявшей в заборе

Она не смогла бы выжить ночью на холоде
Мария МЕРЗЛЯКОВА
Поделиться:
Фото: pssudm в instagram.comФото: pssudm в instagram.com
Изменить размер текста:

Иногда помощь бывает нужна не только людям, но и животным. Служба спасения города Глазова не смогла оставить в беде бездомную собаку. Она застряла между прутьев забора и, вероятно, не смогла бы выжить ночью на морозе. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно отогнули прут и достали животное. После освобождения собака не поспешила убежать с места заточения, а с благодарностью бегала среди ее спасителей.

Обычно специалисты Поисково-спасательной службы Удмуртии занимаются ликвидацией чрезвычайных ситуаций и проводят поисково-спасательные работы. В организацию входят 7 отрядов, из Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова, а также Каракулино и Гольян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В одной из ижевских квартир обрушился потолок (подробнее)

В Ижевске произошел пожар в детском саду на улице Ильфата Закирова (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Центр поддержки молодежных инициатив появится в Удмуртии
В Ижевске откроется «Зимний пляж»
В одной из ижевских квартир обрушился потолок
В Ижевске наркоторговец проведет 18 лет в колонии
В Ижевске сформирован новый состав Общественной палаты города
В Удмуртии выявили больше 70 нарушений в сфере охоты и оружия
Утвердили границы между Удмуртией и Пермским краем
В бюджете Удмуртии на 2019 год заложили средства на создание единого центра оперативного реагирования
В Ижевске пьяному водителю такси, который насмерть сбил пешехода, вынесли приговор
Первые платежки на вывоз мусора придут жителям Удмуртии в феврале 2019 года
В Ижевске задержали мужчину, который украл иномарку
В Ижевске на улице Ильфата Закирова произошел пожар в детском саду
О новой структуре администрации рассказал глава Ижевска
В Удмуртии пройдет ежегодная гонка на собачьих упряжках «Январская метель 2019»
В Ижевске объявили окончательный состав Общественной палаты
В Ижевске в «Ашане» забраковали 11 кг продуктов питания
В Удмуртии наказали девушку, которая незаконно продавала алкоголь
Большинство ижевских арендодателей не рады домашним питомцам