Спасатели Удмуртии пришли на помощь собаке, застрявшей в заборе
Иногда помощь бывает нужна не только людям, но и животным. Служба спасения города Глазова не смогла оставить в беде бездомную собаку. Она застряла между прутьев забора и, вероятно, не смогла бы выжить ночью на морозе. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно отогнули прут и достали животное. После освобождения собака не поспешила убежать с места заточения, а с благодарностью бегала среди ее спасителей.
Обычно специалисты Поисково-спасательной службы Удмуртии занимаются ликвидацией чрезвычайных ситуаций и проводят поисково-спасательные работы. В организацию входят 7 отрядов, из Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова, а также Каракулино и Гольян.
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