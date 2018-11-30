2018-11-30T07:23:09+03:00
Общество

Центр поддержки молодежных инициатив появится в Удмуртии

Новая структура начнёт работу в 2019 году
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: архивФото: архив
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В 2019 году в республике появится Единый центр поддержки молодёжных инициатив. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин. По словам чиновника, решение уже окончательное. Сейчас организаторы выбирают для него площадку, а команда будущего центра проходит стажировку в других регионах. Знакомятся с опытом Красноярского, Пермского края и Татарстана. Финансироваться центр будет за счёт бюджетных и внебюджетных источников.

Также в следующем году в регионе будут созданы ресурсные центры по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. На их создание направят федеральные субсидии в размере 10,9 млн руб.

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