Центр поддержки молодежных инициатив появится в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:23 2018-11-30T07:23:09+03:00

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В 2019 году в республике появится Единый центр поддержки молодёжных инициатив. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин. По словам чиновника, решение уже окончательное. Сейчас организаторы выбирают для него площадку, а команда будущего центра проходит стажировку в других регионах. Знакомятся с опытом Красноярского, Пермского края и Татарстана. Финансироваться центр будет за счёт бюджетных и внебюджетных источников.

Также в следующем году в регионе будут созданы ресурсные центры по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. На их создание направят федеральные субсидии в размере 10,9 млн руб.