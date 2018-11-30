2018-11-30T08:00:47+03:00
Общество

30 ноября школьники Удмуртии сдадут ЕГЭ по информатике по-новому

Удмуртия стала одним из регионов, где пройдет тренировочный экзамен
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: архивФото: архив
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30 ноября в республике пройдет апробация ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. До этого экзамен выполнялся на бумажных бланках. Тест проведет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

В тренировочном экзамене примут участие более 3 тысяч одиннадцатиклассников из 35 регионов России. В Удмуртии ЕГЭ проведут в 9 пунктах.

В пресс-службе Министерства образования и науки Удмуртии говорят: особенность новой формы проведения - все задания выполняются на компьютере. Большая их часть – вопросы по программированию, поэтому логично решать задачи в электронном формате. Автоматической станет и проверка ответов. Ее проведут на федеральном уровне, без участия регионов.

В следующем году число участников тренировочного экзамена расширят, а полноценно заработает такая система сдачи ЕГЭ по информатике уже в 2020 году.

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