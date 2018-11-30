Назвали предварительные причины возгорания детского сада в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:46 2018-11-30T08:58:52+03:00

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В четверг, 29 ноября, произошло возгорание подвала детского сада на улице Ильфата Закирова. Сад находится в центре жилого квартала, поэтому дым не остался не замеченным.

На место происшествия выехало 7 единиц техники и 27 человек личного состава, пожар потушили быстро, предварительной причиной возгорания – короткое замыкание. Об этом сообщает телеканал «ГТРК Удмуртия».

- Как бежала до садика не помню! Видела только столб дыма и молилась. Потом вбегала в толпу зевак, детей старших групп и звала сына. Все обошлось, я нашла сына в углу плачущим в окружении других детей и воспитателей, - рассказывает одна из мам, чей ребенок был в саду.

На данный момент детский сад закрыли для проведения проверок. В администрации города заявили, что проведут собственное расследование.

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