В Удмуртии разыскивают мужчину, который задолжал крупную сумму налоговой

СЕГОДНЯ 09:34 2018-11-30T09:34:52+03:00

Также он не платит алименты

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В Завьяловском районе судебные приставы УФССП России по Удмуртии разыскивают Сазонова Павла Николаевича 05.07.1981 года рождения. На мужчину завели 16 исполнительных производств. Он не платит долги налоговой (платежи, штрафы за нарушение правил дорожного движения, исполнительные сборы). Также на нем висит долг по алиментам, накопилось уже 420 тысяч рублей.

- По адресу регистрации, в селе Завьялово, он не проживает, на звонки не отвечает, на прием к приставу не является, об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

Граждан, которые обладают какой-либо информацией о месте нахождения мужчины, просят сообщить в дежурную часть управления по телефону: 8 (3412) 27-12-88, либо в отдел розыска 8 (3412) 27-13-40.

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