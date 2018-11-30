2018-11-30T10:02:34+03:00
Происшествия

В Удмуртии за долги у женщины забрали автомобиль «Ауди Q3»

Как оказалось, она продала его матери
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УФССП по УдмуртииФото: пресс-служба УФССП по Удмуртии
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В Удмуртии женщина задолжала 792 тысячи рублей, в связи с этим, судом было решено забрать ее машину. Автомобиль «Ауди Q3» изъяли, предварительно оценили в один миллион рублей.

- В тот же день женщина обратилась с заявлением о возврате машины, показав дорого купли-продажи. Авто уже не принадлежал женщине. Как выяснилось позже, она продала транспорт свое матери, - об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Судебный пристав написал заявление и обратился в суд, чтобы признать договор купли-продажи фиктивным.

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