В Удмуртии за долги у женщины забрали автомобиль «Ауди Q3»
В Удмуртии женщина задолжала 792 тысячи рублей, в связи с этим, судом было решено забрать ее машину. Автомобиль «Ауди Q3» изъяли, предварительно оценили в один миллион рублей.
- В тот же день женщина обратилась с заявлением о возврате машины, показав дорого купли-продажи. Авто уже не принадлежал женщине. Как выяснилось позже, она продала транспорт свое матери, - об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.
Судебный пристав написал заявление и обратился в суд, чтобы признать договор купли-продажи фиктивным.
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