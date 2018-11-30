В Удмуртии водитель сбил на остановке 14-летнего ребенка и скрылся
В Удмуртии 29 ноября, в четверг, на 10-м километре автодороги «Объездная города Ижевска» Завьяловского района, на остановке общественного транспорта «Поворот на с. Ягул» автомобиль сбил 14-летнего подростка.
С места происшествия водитель скрылся, поэтому не удалось установить даже марку машины. Сотрудники Госавтоинспекции ведут поиск автомобиля и водителя.
Подросток получил травмы и был госпитализирован.
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