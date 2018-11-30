2018-11-30T10:39:29+03:00
Происшествия

В Удмуртии водитель сбил на остановке 14-летнего ребенка и скрылся

Подростка доставили в больницу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: архивФото: архив
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В Удмуртии 29 ноября, в четверг, на 10-м километре автодороги «Объездная города Ижевска» Завьяловского района, на остановке общественного транспорта «Поворот на с. Ягул» автомобиль сбил 14-летнего подростка.

С места происшествия водитель скрылся, поэтому не удалось установить даже марку машины. Сотрудники Госавтоинспекции ведут поиск автомобиля и водителя.

Подросток получил травмы и был госпитализирован.

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