Американский обозреватель оценил ижевский автомат «Калашникова» АК-308
Автомат «Калашникова» А-308, один из самых амбициозных продуктов концерна за последние десятилетия. Об этом сообщил американский обозреватель в своей статье The National Interest.
Он считает, что первые попытки произвести оружие по стандартам НАТО не были успешными. Но АК-308 получился, что надо.
- На первый взгляд АК-308 представляет простой ребрендинг АК-12 с некоторыми элементами дизайна от АК-103. Однако внешний вид оружия обманчив. AK-308 стал одним из самых амбициозных продуктов «Калашникова» за десятилетия: он стреляет 7,62×51-миллиметровыми патронами НАТО, - написал автор.
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