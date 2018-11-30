2018-11-30T11:05:28+03:00
Общество

Американский обозреватель оценил ижевский автомат «Калашникова» АК-308

Он считает, что автомат является одним из самых амбициозных продуктов концерна
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Концерн Калашников YoutubeФото: Концерн Калашников Youtube
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Автомат «Калашникова» А-308, один из самых амбициозных продуктов концерна за последние десятилетия. Об этом сообщил американский обозреватель в своей статье The National Interest.

Он считает, что первые попытки произвести оружие по стандартам НАТО не были успешными. Но АК-308 получился, что надо.

- На первый взгляд АК-308 представляет простой ребрендинг АК-12 с некоторыми элементами дизайна от АК-103. Однако внешний вид оружия обманчив. AK-308 стал одним из самых амбициозных продуктов «Калашникова» за десятилетия: он стреляет 7,62×51-миллиметровыми патронами НАТО, - написал автор.

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