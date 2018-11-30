Мобильный оператор Tele2 обеспечил качественное покрытие в инновационном центре «Сколково»
Tele2 первым из мобильных операторов завершил работы по обеспечению 100%-ого качественного покрытия на территории центра «Сколково». Indoor*-сеть оператора доступна резидентам инновационного центра в 11 корпусах, общая площадь которых составляет полмиллиона квадратных метров. Это в пять раз превышает площадь СК «Олимпийский» и вдвое – общую площадь всех помещений большой спортивной арены «Лужники».
ИЦ «Сколково» стал одним из первых объектов, где оператор обеспечил качественное покрытие в первые месяцы после запуска сети в 2015 году. По мере расширения центра и появления новых объектов Tele2 устанавливала indoor-оборудование еще на этапе строительства корпусов, зачастую предоставляя другим операторам свою сетевую инфраструктуру в зданиях со сложными архитектурными особенностями.
*Индор
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