Мобильный оператор Tele2 обеспечил качественное покрытие в инновационном центре «Сколково»

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-30T13:40:32+03:00

Теперь связь и высокоскоростной интернет доступны на всей территории инновационного парка площадью свыше 400 га и более 500 тыс. кв. м помещений

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Tele2 первым из мобильных операторов завершил работы по обеспечению 100%-ого качественного покрытия на территории центра «Сколково». Indoor*-сеть оператора доступна резидентам инновационного центра в 11 корпусах, общая площадь которых составляет полмиллиона квадратных метров. Это в пять раз превышает площадь СК «Олимпийский» и вдвое – общую площадь всех помещений большой спортивной арены «Лужники».

ИЦ «Сколково» стал одним из первых объектов, где оператор обеспечил качественное покрытие в первые месяцы после запуска сети в 2015 году. По мере расширения центра и появления новых объектов Tele2 устанавливала indoor-оборудование еще на этапе строительства корпусов, зачастую предоставляя другим операторам свою сетевую инфраструктуру в зданиях со сложными архитектурными особенностями.

*Индор