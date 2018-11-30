2018-11-30T13:40:32+03:00
Общество

Мобильный оператор Tele2 обеспечил качественное покрытие в инновационном центре «Сколково»

Теперь связь и высокоскоростной интернет доступны на всей территории инновационного парка площадью свыше 400 га и более 500 тыс. кв. м помещений
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 первым из мобильных операторов завершил работы по обеспечению 100%-ого качественного покрытия на территории центра «Сколково». Indoor*-сеть оператора доступна резидентам инновационного центра в 11 корпусах, общая площадь которых составляет полмиллиона квадратных метров. Это в пять раз превышает площадь СК «Олимпийский» и вдвое – общую площадь всех помещений большой спортивной арены «Лужники».

ИЦ «Сколково» стал одним из первых объектов, где оператор обеспечил качественное покрытие в первые месяцы после запуска сети в 2015 году. По мере расширения центра и появления новых объектов Tele2 устанавливала indoor-оборудование еще на этапе строительства корпусов, зачастую предоставляя другим операторам свою сетевую инфраструктуру в зданиях со сложными архитектурными особенностями.

*Индор

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске в результате ДТП пострадали два маленьких мальчика
Студенты из Ижевска победили в национальном межвузовском чемпионате
Должность главы администрации Ленинского района временно займет Рудольф Жиделев
В Ижевске 5 и 6 декабря пройдет семинар «Дни Иоанна Кронштадтского на Удмуртской земле»
В Удмуртии задержан бывший в федеральном розыске 38-летний ижевчанин
Один из самых холодных городов по итогам осени 2018 – Ижевск
В Удмуртии задержали 20-летнего жителя Ижевска, который обокрал магазин спорттоваров
Написать письмо Деду Морозу? Легко! В Ижевске на почте установят ящик для писем зимнему волшебнику
Американский обозреватель оценил ижевский автомат «Калашникова» АК-308
В Удмуртии водитель сбил на остановке 14-летнего ребенка и скрылся
В Удмуртии за долги у женщины забрали автомобиль «Ауди Q3»
В Удмуртии разыскивают мужчину, который задолжал крупную сумму налоговой
В Удмуртию к выходным придут очередные морозы
Назвали предварительные причины возгорания детского сада в Ижевске