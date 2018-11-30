В Удмуртии задержали 20-летнего жителя Ижевска, который обокрал магазин спорттоваров

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-30T13:41:52+03:00

Он уже был судим за кражу

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В Удмуртии задержали молодого человека, который обокрал магазин спорттоваров в городе Воткинск. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Молодой человек украл две спортивные куртки, общая стоимость которых 15 тысяч рублей, с помощью камер видеонаблюдения удалось установить личность преступника. Он оказался жителем Ижевска и уже был судим за кражу, - сообщает пресс-служба ведомства.

По месту жительства у подозреваемого изъяли одну куртку, вторую он продал. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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