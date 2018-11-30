2018-11-30T13:41:52+03:00
Происшествия

В Удмуртии задержали 20-летнего жителя Ижевска, который обокрал магазин спорттоваров

Он уже был судим за кражу
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии задержали молодого человека, который обокрал магазин спорттоваров в городе Воткинск. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Молодой человек украл две спортивные куртки, общая стоимость которых 15 тысяч рублей, с помощью камер видеонаблюдения удалось установить личность преступника. Он оказался жителем Ижевска и уже был судим за кражу, - сообщает пресс-служба ведомства.

По месту жительства у подозреваемого изъяли одну куртку, вторую он продал. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске в результате ДТП пострадали два маленьких мальчика
Студенты из Ижевска победили в национальном межвузовском чемпионате
Должность главы администрации Ленинского района временно займет Рудольф Жиделев
В Ижевске 5 и 6 декабря пройдет семинар «Дни Иоанна Кронштадтского на Удмуртской земле»
В Удмуртии задержан бывший в федеральном розыске 38-летний ижевчанин
Один из самых холодных городов по итогам осени 2018 – Ижевск
Мобильный оператор Tele2 обеспечил качественное покрытие в инновационном центре «Сколково»
Написать письмо Деду Морозу? Легко! В Ижевске на почте установят ящик для писем зимнему волшебнику
Американский обозреватель оценил ижевский автомат «Калашникова» АК-308
В Удмуртии водитель сбил на остановке 14-летнего ребенка и скрылся
В Удмуртии за долги у женщины забрали автомобиль «Ауди Q3»
В Удмуртии разыскивают мужчину, который задолжал крупную сумму налоговой
В Удмуртию к выходным придут очередные морозы
Назвали предварительные причины возгорания детского сада в Ижевске