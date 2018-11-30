Один из самых холодных городов по итогам осени 2018 – Ижевск

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-30T13:43:01+03:00

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В течение сентября-ноября 2018 года проводилось исследование по средней дневной температуре. Об этом сообщает сервис путешествий OneTwoTrip.

Ижевск оказался одним из самых холодных городов, он занял 7 строчку этого рейтинга со средней температурой 6,4 градуса. На первом месте оказался Томск со средней температурой 4,8 градуса.

А вот в рейтинге самых холодных городов по итогам лета Ижевск занял второе место с показателем 20,2 градуса.

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