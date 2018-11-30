В Удмуртии задержан бывший в федеральном розыске 38-летний ижевчанин
В Удмуртии полицией был задержан житель Ижевска, который был в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- В г. Йошкар-Ола в сентябре 2017 года возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего ижевчанина по статье «грабеж». Но ему удалось скрыться, - сообщает пресс-служба ведомства.
В ближайшее время подозреваемого доставят в г. Йошкар-Ола.
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