В Удмуртии задержан бывший в федеральном розыске 38-летний ижевчанин

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-30T13:44:28+03:00

Уголовное дело было возбуждено в г.Йошкар-Ола

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В Удмуртии полицией был задержан житель Ижевска, который был в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В г. Йошкар-Ола в сентябре 2017 года возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего ижевчанина по статье «грабеж». Но ему удалось скрыться, - сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время подозреваемого доставят в г. Йошкар-Ола.

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