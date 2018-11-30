В Ижевске 5 и 6 декабря пройдет семинар «Дни Иоанна Кронштадтского на Удмуртской земле»

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-30T13:36:53+03:00

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В Ижевске пройдет семинар для преподавателей русского языка и литературы «Дни Иоанна Кронштадтского на Удмуртской земле». Мероприятие проводит епархиальный Отдел по канонизации святых в рамках регионального этапа XXVII Образовательных Рождественских чтений.

Мероприятие состоится 5 и 6 декабря в школе №93 по адресу ул. Ворошилова, 66. В числе участников будут: Геннадий Владимирович Беловолов (клирик Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви), Екатерина Владимировна Ковина (кандидат филологических наук, специалист по Достоевскому, лектор и экскурсовод).

Программа мероприятий семинара:

5 декабря 2018 года

16.00. Всенощное бдение, встреча иконы святого праведного Иоанна Кронштадского в Александро – Невском соборе города Ижевска

6 декабря 2018 года, в день памяти Святого Александра Невского

8.00 — Божественная литургия в Александро-Невском соборе города Ижевска

14.00. – концерт ( школа 93 г. Ижевска)

15.00. – лекция инокини Аркадии, кандидата филологических наук, сотрудника литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского (г. Санкт-Петербург)

16.00. – фильм «Отец Иоанн»

Тел. для справок 8 (3412) 46-80-82