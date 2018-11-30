Должность главы администрации Ленинского района временно займет Рудольф Жиделев
В пятницу, 30 ноября, покинул пост главы Ленинского района Александр Ожмегов. Его место временно займет Рудольф Жиделев, который является первым заместителем главы района. Об этом сообщают на официальном сайте администрации Ижевска.
- За долгие годы работы на муниципальной службе вы получили большое количество наград, которые говорят о ваших заслугах. Те результаты, которых вы добились на своем пути, - важны и ценны как для Ленинского района, так и для Ижевска, - отметил Олег Бекмеметьев.
Первым рабочим днем Рудольфа Жиделева станет 3 декабря.
Напомним, что Александр Ожмегов принял решение оставить свой пост главы Ленинского района(подробнее).
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