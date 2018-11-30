2018-11-30T13:13:05+03:00
Общество

Студенты из Ижевска победили в национальном межвузовском чемпионате

Финал чемпионата состоялся в Москве
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-центр ИжГТУ им. М.Т. КалашниковаФото: пресс-центр ИжГТУ им. М.Т. Калашникова
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Студенты ИжГТУ из Ижевска стали победителями на Национальном межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы». Об этом сообщает пресс-центр ВУЗа.

В Москве 27-29 ноября, состоялся финал Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы». Участие приняли более 450 конкурсантов из 43 регионов России. Студенты и преподаватели ИжГТУ им. М.Т. Калашникова стали победителями в компетенции «Предпринимательство», оставив позади 23 команды.

Проект, с которым ребята победили – это уже действующий бизнес, производство экологичной детской игрушки «Настоящий домик». Кстати, на представленную продукцию уже нашлись покупатели.

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