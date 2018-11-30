В Ижевске в результате ДТП пострадали два маленьких мальчика
В пятницу, 30 ноября в Ижевске по улице Новоажимова столкнулись две легковые машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 33-летний водитель «ВАЗ-2114» не справившись с управлением при повороте, столкнулся с автомобилем «Volkswagen», - сообщает ведомство.
В результате ДТП пассажиры «ВАЗ-2114», а именно двое мальчиков 2 и 5 лет получили травмы.
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Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть особенно осторожными при движении в плохую погоду, а также напоминает, что перед поворотом налево водитель должен включить поворотник, перестроиться в крайнюю полосу и пропустить встречный транспорт.
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