В Ижевске в результате ДТП пострадали два маленьких мальчика

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-30T13:26:33+03:00

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В пятницу, 30 ноября в Ижевске по улице Новоажимова столкнулись две легковые машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 33-летний водитель «ВАЗ-2114» не справившись с управлением при повороте, столкнулся с автомобилем «Volkswagen», - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажиры «ВАЗ-2114», а именно двое мальчиков 2 и 5 лет получили травмы.

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Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть особенно осторожными при движении в плохую погоду, а также напоминает, что перед поворотом налево водитель должен включить поворотник, перестроиться в крайнюю полосу и пропустить встречный транспорт.

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