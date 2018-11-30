В Ижевске троллейбусы переходят на зимнее расписание

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-30T15:21:38+03:00

Новое расписание будет действовать с декабря

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В Ижевске троллейбусы 1 декабря перейдут на зимнее расписание. Об этом сообщают на официальном сайте МУП «ИжГорЭлектроТранс».

Зимнее расписание жители города смогут посмотреть на официальном сайте.

Также в сервисе ИГИС можно посмотреть, через какое время транспорт приедет к остановке.

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