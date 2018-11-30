В Ижевске троллейбусы переходят на зимнее расписание
В Ижевске троллейбусы 1 декабря перейдут на зимнее расписание. Об этом сообщают на официальном сайте МУП «ИжГорЭлектроТранс».
Зимнее расписание жители города смогут посмотреть на официальном сайте.
Также в сервисе ИГИС можно посмотреть, через какое время транспорт приедет к остановке.
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