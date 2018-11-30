На встречу к Деду Морозу из Великого Устюга можно будет попасть абсолютно бесплатно
В гости к жителям Ижевска едет Дед Мороз из Великого Устюга. Встреча пройдет в зоопарке 4 декабря в 13.00. Кстати, с 12.30 до 13.30 вход будет бесплатным.
В программе будут игры с Дедом Морозом, катания на санях, танцы со снеговиками, хоровод у новогодней елочки, подарки и сюрпризы, а также фотосессия с зимним волшебником.
Вместе с Дедом Морозом путешествует по всей стране команда телеканала НТВ. За два месяца они посетят 22 города.
За два года главный зимний волшебник вместе с командой проехал 35 000 км, посетил более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарил 175 тонн подарков.
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