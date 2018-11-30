Ижевчане могут приобрести Volkswagen Tiguan в кредит со ставками от 3,8%

СЕГОДНЯ 14:13 2018-11-30T15:28:48+03:00

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Volkswagen* предлагает новые кредитные условия на модель Tiguan*, призванные сделать данный автомобиль еще более доступным. При условии первоначального взноса от 50 и более процентов стоимости автомобиля, кредитные ставки составляют: 3.8% при сроке кредита до 12 месяцев, 8.8% на 24 месяца, а также 10.8% до 36 месяцев**. Подать заявку и рассчитать кредит вы можете на сайте официального дилера «ИТС-Авто».

Базовая версия Volkswagen Tiguan Trendline* имеет богатое оснащение: круиз-контроль, система контроля дистанции спереди Front Assist* с функцией экстренного торможения City Emergency Braking*, система аварийного торможения Multiсollision Brake*, система распознавания усталости водителя, трехзонный климат-контроль. Внедорожные версии Tiguan оснащены передним бампером с углом въезда 26 градусов. Для Tiguan предлагаются 4 бензиновых и один дизельный двигатель, мощностью от 125 до 220 л.с., светодиодные адаптивные фары, адаптивный круиз-контроль, сиденья Ergo Active* с функцией массажа, жидкокристаллическая панель Active Info Display*, мультимедийная система Composition media*, интерфейс App Connect* для подключения смартфона с поддержкой Apple Car Play*, Android Auto* и Mirror Link*. Подробнее ознакомится с моделями и комплектациями Вы можете на сайте официального дилера Volkswagen «ИТС-Авто».

Программа «Volkswagen Гарант» распространяется также и на другие модели марки.

*Фольксваген, *Тигуан, *Фольксваген Тигуан Трендлайн, *Фронт Ассист, *Сити Емердженси Брэйкинг, *Мультиколлижн Брэйк, *Актив Инфо Дисплей, *Композишн медиа, *Эпп Коннект, *Эппл Карплэй, *АндроидАвто, *Миррор Линк.

**Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового Volkswagen Tiguan по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля»: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. при предоставлении полного пакета документов, и до 2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка (в % годовых) при сроке 12 мес. – 3,8%, при сроке 13-24 мес. – 8,8%, при сроке 25-36 мес. – 10,8% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно). Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках 13-24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны с 19.11.2018 по 30.11.2018 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485 г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

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