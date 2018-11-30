В 2019 году планируют получить 27 млн рублей от приватизации имущества в Ижевске
В Ижевске подготовили план приватизации городского имущества на 2019 год. Этот документ обсудили на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению гордумы города.
В план включили 57 объектов, общая площадь которых 14,5 тысяч кв. м. По прогнозам прибыль от продажи должна составить 27 миллионов рублей.
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