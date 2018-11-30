2018-11-30T15:40:26+03:00
Общество

Рок-группа «Эпидемия» презентует в Ижевске новую метал-оперу «Легенда Ксентарона»

Выступление пройдет в пабе «Пинта» 1 декабря
Екатерина Остина
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Фото: официальное сообщество группы https://vk.com/epidemiaruФото: официальное сообщество группы https://vk.com/epidemiaru
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Ликуйте, поклонники отличной музыки. 1 декабря в Ижевске выступит легендарная пауэр-метал-группа группа «ЭПИДЕМИЯ». Музыканты приедут по приглашению концертного агентства «Драйв групп» и представят свою новую метал-оперу «Легенда Ксентарона».

Напомним, что история группы началась в Москве в 1993 году. А в начале двухтысячных годов гитарист и основатель группы Юрий Мелисов написал самую известную метал-оперу на русском языке. «Эльфийская рукопись» – сказание об эльфах, магах и людях так полюбилось слушателям, что на долгие годы «Эпидемия» (на счету которой уже тогда было несколько пластинок) ассоциировалась для многих именно с этим альбомом.

В 2018 году группа презентовала очередную метал-оперу - «Легенда Ксентарона». В ней приняли участие как сами музыканты, так и приглашенные артисты - Дария Ставрович (Нуки), Алексей Горшенев, Наталья О'Шей и другие.

Услышать новые песни и вспомнить старые любимые хиты вы сможете уже завтра, 1 декабря. Приобрести билеты можно в фирменном магазине одежды и атрибутики «ДжинсА» (ул. Удмуртская, 302).

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