Рок-группа «Эпидемия» презентует в Ижевске новую метал-оперу «Легенда Ксентарона»
Ликуйте, поклонники отличной музыки. 1 декабря в Ижевске выступит легендарная пауэр-метал-группа группа «ЭПИДЕМИЯ». Музыканты приедут по приглашению концертного агентства «Драйв групп» и представят свою новую метал-оперу «Легенда Ксентарона».
Напомним, что история группы началась в Москве в 1993 году. А в начале двухтысячных годов гитарист и основатель группы Юрий Мелисов написал самую известную метал-оперу на русском языке. «Эльфийская рукопись» – сказание об эльфах, магах и людях так полюбилось слушателям, что на долгие годы «Эпидемия» (на счету которой уже тогда было несколько пластинок) ассоциировалась для многих именно с этим альбомом.
В 2018 году группа презентовала очередную метал-оперу - «Легенда Ксентарона». В ней приняли участие как сами музыканты, так и приглашенные артисты - Дария Ставрович (Нуки), Алексей Горшенев, Наталья О'Шей и другие.
Услышать новые песни и вспомнить старые любимые хиты вы сможете уже завтра, 1 декабря. Приобрести билеты можно в фирменном магазине одежды и атрибутики «ДжинсА» (ул. Удмуртская, 302).
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