2018-11-30T16:57:53+03:00
Общество

Группа Mgzavrebi представит в Ижевске новый альбом

Для многих музыканты стали символом современной музыкальной культуры Грузии
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: www.afisha.ruФото: www.afisha.ru
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Группа Mgzavrebi представляет новый альбом под названием GEO. Это седьмая по счёту пластинка группы, но музыканты выделяют ее среди предыдущих, отмечая, что GEO – более взрослая, смелая и целостная музыкальная работа.

Mgzavrebi для многих – символ современной музыкальной культуры Грузии. Выпуская альбомы, давая концерты и выступая на крупных фестивалях, они дотянулись до сердца каждого слушателя. Их полюбили за теплоту и открытость, которых так не хватает жителям мегаполисов, за искренность и оголенные эмоции, за драйв и уникальность звучания. И хотя у Mgzavrebi не так много песен на русском, зал поет с ними всегда. Это яркий пример того, что у музыки нет языка, но есть душа.

С момента выпуска первой пластинки прошло десять лет, но фронтмен группы Гиги Дедаламазишвили говорит, что этот седьмой альбом они записывали как первый, с чистого листа, как будто только начали писать песни. Музыкантам захотелось сделать что-то новое, начать новую главу.

В GEO стало меньше грузинского фольклора: лидирующие партии достались электрогитаре, а пандури ушел на второй план. В двух песнях появились новые для группы инструменты – чунири и чибони, но в совершенно нетипичном для них звучании.

- Это очень человечный альбом, альбом про человека, который чувствует разное: от бесконечной любви до меланхолии, боли, радости. Человека, уже прожившего какую-то жизнь, и человека, который уже давно не ребенок. Это самый смелый и очень эмоциональный альбом – наверное, самый эмоциональный альбом, который мы выпустили, - рассказывает Гиги Дедаламазишвили.

Когда: 12 декабря, 19.00

Где: ДК «Аксион» (ул. Максима Горького, 92)

Купить билеты:

- онлайн

- в кассах ДК

Телефон касс: 8 (3412) 560-516

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