В Удмуртии нашли три трупа у многоэтажного дома

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-30T17:07:20+03:00

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего

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В пятницу, 30 ноября, в Глазове у многоэтажного дома по улице Пехтина, нашли три трупа. Этот факт подтвердили в МВД по республике.

Местные жители рассказывают, что это были родственники, предположительно – женщина, ее мать и девочка, которой около 9 лет.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

- Глазовская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту падения с крыши многоквартирного дома в г.Глазове троих местных жителей. Входе проверки будут выяснения причины и условия гибели граждан в том числе малолетнего ребёнка,- сообщает пресс служба прокуратуры Удмуртии.

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