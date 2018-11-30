2018-11-30T17:09:01+03:00
Общество

На инвестиционном совете обсудили развитие ижевского водного транспорта

Еще один вопрос касался строительства нового спортивного комплекса
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
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30 ноября в администрации Ижевска прошел инвестиционный совет, на котором местные предприниматели представили свои проекты по развитию города. Гендиректор АО «Летний сад» Сергей Буторин предложил передать управление городскими теплоходами и причалами в ведение акционерного общества. Это позволит модернизировать теплоходы и обустроить пристани в парке Кирова и на Воложке в ближайшие три года. Представитель ООО «СиТ» Анатолий Михайлин предложил построить на пересечении ул. Красноармейской и пер. Октябрьский спортивно-развивающий комплекс.

Инициатива АО «Летний сад» была поддержана, а проект строительства спорткомплекса отправили на доработку.

– Привлечение инвестиций - важное условие развития города. Инвестор должен мыслить не только критериями социальной заинтересованности, но и экономическими критериями. Поэтому представленные проекты требуют доработки, - отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru

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