2018-11-30T19:10:06+03:00
Происшествия

По факту смерти двух женщин и ребенка в Удмуртии возбудили уголовное дело

Их тела нашли у многоэтажного дома в Глазове
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/dpsglazovФото: vk.com/dpsglazov
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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели двух женщин и ребенка в Глазове. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, дела возбуждены по статьям – «убийство малолетнего» и «доведение до самоубийства».

Как стало известно, 30 ноября возле одного из домов по улице Пехтина в Глазове нашли тела трех человек: 55-летней пенсионерки, ее 35-летней дочери и 9-летней внучки. Предположительно, они погибли в результате падения с чердака 12-этажного дома, недалеко от которого жили.

На месте происшествия работает руководитель следственного управления и следователи-криминалисты. Они выяснят все обстоятельства произошедшего, в том числе, какая психологическая обстановка была в семье.

- Следователи осматривают место происшествия, приступили к допросу очевидцев, соседей и родственников погибших, - сообщает пресс-служба.

Напомним, что ранее прокуратура заявляла о проведении проверки по данному инциденту (продолжение).

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