По факту смерти двух женщин и ребенка в Удмуртии возбудили уголовное дело
В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели двух женщин и ребенка в Глазове. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, дела возбуждены по статьям – «убийство малолетнего» и «доведение до самоубийства».
Как стало известно, 30 ноября возле одного из домов по улице Пехтина в Глазове нашли тела трех человек: 55-летней пенсионерки, ее 35-летней дочери и 9-летней внучки. Предположительно, они погибли в результате падения с чердака 12-этажного дома, недалеко от которого жили.
На месте происшествия работает руководитель следственного управления и следователи-криминалисты. Они выяснят все обстоятельства произошедшего, в том числе, какая психологическая обстановка была в семье.
- Следователи осматривают место происшествия, приступили к допросу очевидцев, соседей и родственников погибших, - сообщает пресс-служба.
Напомним, что ранее прокуратура заявляла о проведении проверки по данному инциденту (продолжение).
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