2018-12-01T10:10:36+03:00
Общество

Тол Бабай 1 декабря поздравит Урал Мороза из Свердловской области с днем рождения

Туда съехались все зимние волшебники
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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1 декабря, в субботу, Тол Бабай отправился в Свердловскую область, чтобы поздравить с днем рождения Урал Мороза.

Также в гости к Урал Морозу съехались Кикимора Вятская - озорная дама из города Киров, Кыш Бабай - добрый зимний волшебник из Татарстана, Иван Царевич - добрый молодец из Кировской области, а также Тол Бабай и Сандыр Агай из Удмуртии, Хель Мучи из Чувашии и Царь Семигор из Челябинска. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что Удмуртия также соберет всех зимних волшебников на родине Тол Бабая! Мероприятие состоится уже 8 декабря.

А еще стало известно, когда зажгут огни на главной елочке Ижевска(подробнее).

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