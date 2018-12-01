2018-12-01T10:56:42+03:00
Происшествия

За прошедшую ночь в Ижевске произошло две аварии

Обстоятельства выясняются
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ГУ МЧС по УдмуртииФото: ГУ МЧС по Удмуртии
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В ночь на 1 декабря в Ижевске произошли две серьезные аварии.

Одна с участием трех автомобилей, в 20.20 вечера 30 ноября. Вторая у ТЦ «Италмас» примерно в 4 утра с участием одного автомобиля. Об этом сообщает главное управление МЧС по Удмурии.

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Обстоятельства и число пострадавших выясняется.

Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизнь других людей. Номер вызова экстренных служб с мобильных телефонов – «101». С городских телефонов - «01». Звонки принимаются круглосуточно.

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