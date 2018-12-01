За прошедшую ночь в Ижевске произошло две аварии
В ночь на 1 декабря в Ижевске произошли две серьезные аварии.
Одна с участием трех автомобилей, в 20.20 вечера 30 ноября. Вторая у ТЦ «Италмас» примерно в 4 утра с участием одного автомобиля. Об этом сообщает главное управление МЧС по Удмурии.
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
Обстоятельства и число пострадавших выясняется.
Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизнь других людей. Номер вызова экстренных служб с мобильных телефонов – «101». С городских телефонов - «01». Звонки принимаются круглосуточно.
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