Письмо Деду Морозу можно отправить из зоопарка Ижевска
В ижевском зоопарке установили почтовый ящик для писем Деду Морозу. Об этом сообщили в официальной группе «ВКонтакте» зоопарка.
Ящик находится в центральной части зоопарка, возле усадьбы «Деда Мороза». Все письма заберет главный зимний волшебник уже 4 декабря, когда приедет на встречу с жителями Ижевска. А следующую партию сотрудники зоопарка отравят сами. Письма принимаются до 20 декабря.
Если вы ждете ответа от Деда Мороза, то обязательно пишите точный обратный адрес.
Также в клиентском зале ижевского почтамта по улице Кирова, 116 установят специальный ящик для писем Деду Морозу.
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