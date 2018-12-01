Письмо Деду Морозу можно отправить из зоопарка Ижевска

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-01T12:01:17+03:00

Там уже установили почтовый ящик

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В ижевском зоопарке установили почтовый ящик для писем Деду Морозу. Об этом сообщили в официальной группе «ВКонтакте» зоопарка.

Ящик находится в центральной части зоопарка, возле усадьбы «Деда Мороза». Все письма заберет главный зимний волшебник уже 4 декабря, когда приедет на встречу с жителями Ижевска. А следующую партию сотрудники зоопарка отравят сами. Письма принимаются до 20 декабря.

Если вы ждете ответа от Деда Мороза, то обязательно пишите точный обратный адрес.

Также в клиентском зале ижевского почтамта по улице Кирова, 116 установят специальный ящик для писем Деду Морозу.

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