Игра хоккейной команды «Ижсталь» не задалась в Пекине
В пятницу, 30 ноября, прошла игра ижевской команды по хоккею «Ижсталь» против «КРС-ОЭРДЖИ». Матч проходил в Пекине.
Но, к сожалению, игра не задалась для наших ребят. В первом периоде они пропустили три шайбы. Во втором периоде начали забивать, но третий период команда соперника ушла вперед. Об этом сообщает пресс-атташе команды.
В итоге, на турнирной таблице ВХК «Ижсталь» осталась на 26-ом месте
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