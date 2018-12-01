Игра хоккейной команды «Ижсталь» не задалась в Пекине

СЕГОДНЯ 15:37 2018-12-01T15:39:00+03:00

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В пятницу, 30 ноября, прошла игра ижевской команды по хоккею «Ижсталь» против «КРС-ОЭРДЖИ». Матч проходил в Пекине.

Но, к сожалению, игра не задалась для наших ребят. В первом периоде они пропустили три шайбы. Во втором периоде начали забивать, но третий период команда соперника ушла вперед. Об этом сообщает пресс-атташе команды.

В итоге, на турнирной таблице ВХК «Ижсталь» осталась на 26-ом месте

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