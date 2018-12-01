В одном из городов Удмуртии объявили карантин

СЕГОДНЯ 16:20 2018-12-01T16:20:48+03:00

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В Удмуртии, в городе Воткинск, 30 ноября объявили карантин по бешенству. Александр Бречалов подписал соответствующие документы, которые были опубликованы на сайте главы и правительства Удмуртии.

Оказалось, очагом заболевания стало подсобное хозяйство по улице Лесопарковая,14. Также обозначили опасную территорию между улицами Осипенко, Халтурина, Чапаева и Лесопарковая.

Пока объявлен карантин в опасной зоне не рекомендуется отлавливать животных, выгуливать своих питомцев.

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