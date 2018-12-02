В здании бывшего кинотеатра «Аврора» в Ижевске не будут строить центр единоборств

СЕГОДНЯ 08:30 2018-12-02T08:34:44+03:00

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Будущее ижевского кинотеатра "Аврора" вновь оказалось под вопросом. Инвесторы в лице спортивной школы "Нефтяник" и федерации бокса Удмуртии отказались вкладывать туда деньги и строить на базе здания центр единоборств. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на заседании инвестиционного совета в прошедшую пятницу.

По словам Бекмеметьева, администрация Ижевска получила письмо, в котором говорилось об отказе инвесторов вкладывать деньги в проект. Речь шла о сумме 7 млн руб. Напомним, что в сентябре инвестиционный совет города поддержал создание центра единоборств на базе кинотеатра. Претендентами на здание также являлись предприниматель и владелец "Ижевских терм" Юрий Бычков, который предлагал вложить в него 80 млн руб. для создания очередных терм. И владелец здания бывшего Индустриального техникума на набережной пруда Армен Оганезов, который хотел вложить в проект 350 млн руб. и создать детский развлекательный досуговый центр.

Олег Бекмеметьев сообщил, что намерен встретиться с обоими инвесторами, чтобы детальнее вникнуть в их предложения. После чего предложил совету еще раз их рассмотреть.

- Нам надо выносить на следующий совет в повестку вопрос о том, что делать с кинотеатром "Аврора" из тех предложений, которые там остались, если не появятся новые,- прокомментировал Бекмеметьев.

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