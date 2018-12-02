2018-12-02T09:40:43+03:00
Общество

Свалку биологических отходов нашли в Ижевске

В районе Костиной Мельницы обнаружены шкуры и конечности мелкого рогатого скота
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: vk.com/izh_gorsbbzhФото: vk.com/izh_gorsbbzh
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30 ноября в Ижевске обнаружили незаконную свалку биологических отходов. Об этом сообщает городская станция по борьбе с болезнями животных на своей странице в ВКонтакте. Большое количество шкур и конечностей мелкого рогатого скота нашли в лесопосадке в районе Костиной Мельницы. После сообщения о находке на место выехали ветеринарные специалисты.

- Ветеринарными специалистами от шкур отобраны пробы и направлены для исключения сибирской язвы. Кроме этого проведена дезинфекция места свалки биологических отходов, прилегающая территория оцеплена. Направлена информация в отдел полиции по Первомайскому району города Ижевска, - сказано в сообщении.

После получения отрицательного результата на сибирскую язву свалка будет ликвидирована.

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