В Удмуртии снизилось число отравлений алкоголем

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-02T10:47:37+03:00

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Число жителей Удмуртии, отравившихся алкоголем за девять месяцев 2018 года, снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 29 - с 346 до 317. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Ведомство также продолжает проверку спиртосодежащей продукции. В частности, за девять месяцев 2018 года проведено 48 проверок на 62 объектах, реализующих спиртосодержащую непищевую продукцию. Нарушения выявлены при 10 проверках, снято с продажи 380 единиц запрещенной спиртосодержащей продукции. Или 38 литров.

- За неоднократные и грубые нарушения в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в суд Первомайского района Ижевска управлением направлено исковое заявление о прекращении деятельности ИП Байрамов Ф.М. оглы. Индивидуальный предприниматель самостоятельно принял решение об исключении из Единого государственного реестра основной вид деятельности: торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия в неспециализированных магазинах, - говорится в сообщении.