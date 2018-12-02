Жители Удмуртии смогут предложить свои варианты дорог для ремонта до 2021 года
13 декабря в Миндортрансе Удмуртии пройдут общественные обсуждения в рамках подготовки к реализации нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом глава ведомства Алексей Горбачев сообщил на своей странице "ВКонтакте".
- Напомню, в рамках проекта в период с 2019 по 2021 год в Удмуртии предполагается привести в нормативное состояние 522 км дорог регионального и местного значения. Из них на 33,5 км будут проведены капиталоемкие мероприятия - реконструкция и капитальный ремонт, сказано в тексте.
Помимо ремонта дорожного полотна запланированы работы по установке комплексов фото-видеофиксации, устройству светофорных объектов и освещения и т.д.
Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте ведомства.
Замечания и предложения принимаются до 13 декабря по адресу: bkad18@mail.ru.
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