Двух жителей Удмуртии задержали за незаконный сбыт наркотиков
Двух жителей Удмуртии задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, 22-летняя жительница Ижевска и ее 28-летний сожитель хранили наркотические средства растительного происхождения и планировали сбыть в Сарапуле. Полиция обнаружила наркотики при личном досмотре подозреваемых, а также в салоне их автомобиля.
- В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские провели обыск в арендованной подозреваемыми квартире, расположенной в Ижевске. В квартире было обнаружено и изъято более 400 гр [наркотических веществ], а также оборудование и приспособления для выращивания наркосодержащих растений, - сказано в сообщении ведомства.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ижевску по фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
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