Более 20 млрд рублей инвестиций необходимо Ижевску для развития

СЕГОДНЯ 13:52 2018-12-02T13:52:16+03:00

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Десятки миллиардов рублей инвестиций требуются Ижевску для развития. Об этом журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев после заседания инвестиционного совета в прошедшую пятницу.

- По скромным оценкам он [объем] составляет более 20 млрд руб. Это если говорить именно о развитии, а не просто залатывание дыр. При этом мы не имеем права обрезать социально значимые статьи. Это табу. Вето. Поэтому говорить о привлечении инвестиций нужно с особым пиететом, - сообщил Бекмеметьев.

Говоря про инвестиции, глава Ижевска назвал несколько инструментов для привлечения денежных средств в столицу Удмуртии. Федеральные бюджетные средства город использовать пока не может, поскольку на приоритетные объекты, запланированные к строительству, сейчас нет документации. Еще один вариант - привлечение инвестиций в рамках сотрудничества с предприятиями, входящими в консолидированную группу налогоплательщиков. Бекмеметьев добавил, что уже получил одобрение от властей региона в этом вопросе. Третий вариант привлечения инвестиций - международное сотрудничество. Например, с Китаем.

Отметим, что доходы бюджета Ижевска в 2018 году составят 14 млрд руб. Профицит - более 500 млн руб.