2018-12-03T08:38:53+03:00
Общество

В Ижевске задержали мужчину, который спрятал наркотики в труднодоступное место

Потребовалась помощь врача-проктолога
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: www.reafarm.bizФото: www.reafarm.biz
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В Ижевске вынесли приговор мужчине, который приобретал и хранил наркотики в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Обвиняемый в августе забрал наркотики из тайников в лесопосадке города. При задержании мужчина спрятал вещество в прямую кишку, поэтому потребовалась помощь врача-проктолога.

Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.

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