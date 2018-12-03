2018-12-03T09:45:23+03:00
Происшествия

Житель Ижевска задержан за убийство в Новороссийске

Ранее он уже был судим
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Сочи задержали 38-летнего жителя Ижевска, который подозревается в убийстве своего приятеля в городе Новороссийск.

- 15 ноября был обнаружен труп 38-летнего местного жителя с многочисленными ножевыми порезами, по отпечаткам удалось установить личность преступника, им оказался 36-летний житель Ижевска, - об этом сообщает «Живая Кубань».

Также выяснилось, что эти мужчины вместе отбывали наказание в тюрьме. Эксперты установили, что смерть наступила от ранения в сердце, но обвиняемого это не остановило, и он несколько дней проживал в этой квартире с трупом, периодически издеваясь над ним.

На данный момент подозреваемого задержали в Сочи и решается вопрос о его заключении под стражу.

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