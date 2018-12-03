Пожаром в детском саду №11 в Ижевске заинтересовалась прокуратура

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-03T10:35:56+03:00

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В Ижевске, 29 ноября, произошло возгорание в подвале детского сада №11 по улице Ильфата Закирова. Этим случаем заинтересовалась прокуратура.

Сотрудниками ведомства совместно со специалистами управления надзорной деятельности и МЧС России по Удмуртии проводится проверка причин возгорания.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Предположительно причиной возгорание было от короткого замыкания(продолжение)

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