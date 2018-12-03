2018-12-03T10:49:09+03:00
Общество

Топ-5 вопросов о «Дом.ru Movix»

Дом.ru представил новую платформу
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1. Чем «Дом.ru Movix*» отличается от цифрового ТВ?

«Дом.ru Movix» - это современный способ смотреть все, что вы любите с разных устройств и в любое удобное время. Клиенты могут смотреть до 219 телеканалов и до 60 тысяч единиц видео от ведущих онлайн-кинотеатров. Весь контент сгруппирован по категориям и тематическим подборкам, а фильмы или сериалы можно найти через систему поиска.

2. Я смотрю телевизор, и меня все устраивает. Что интересного мне может предложить «Дом.ru Movix»?

Обладатели современных телевизоров Samsung и LG оценят приложение для Smart TV*- подключиться к «Дом.ru Movix» можно без лишних проводов и дополнительного пульта.

3. Я смотрю на своем смартфоне YouTube и сериалы из интернета. Зачем мне «Дом.ru Movix»?

Приложение незаменимо, если вы находитесь в пути или дома, если телевизор кто-то из домочадцев уже занял. При этом начните смотреть на одном устройстве, а продолжите на другом с того же кадра.

4. Сколько это стоит?

Выберите подходящий тариф интернет +ТВ от 599 руб./мес. Для тех, кто пользуются только интернетом, но хотят смотреть ТВ на своих гаджетах, можно подключить пакет «МобиСмарт», в который входит до 127 каналов.

5. Как подключиться? Какое оборудование нужно?

Оставьте заявку на сайте или по тел. 916-777

Информация от партнеров

*Мувикс, Смарт ТВ

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