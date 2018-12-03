В Удмуртии полицейские вернули украденный автомобиль хозяину

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-03T11:07:08+03:00

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В Удмуртии полицейские вернули машину хозяину, которую у него угнали. Об этом сообщает пресс-служба управления уголовного розыска МВД по Удмуртии.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже машины, им оказался 18-летний молодой человек. Он с помощью эвакуатора украл автомобиль ВАЗ и сдал его в авторазбор.

Машину нашли и вернули хозяину. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «кража». Молодому человеку грозит наказание до двух лет лишения свободы.

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