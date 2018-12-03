В Удмуртии полицейские вернули украденный автомобиль хозяину
В Удмуртии полицейские вернули машину хозяину, которую у него угнали. Об этом сообщает пресс-служба управления уголовного розыска МВД по Удмуртии.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже машины, им оказался 18-летний молодой человек. Он с помощью эвакуатора украл автомобиль ВАЗ и сдал его в авторазбор.
Машину нашли и вернули хозяину. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «кража». Молодому человеку грозит наказание до двух лет лишения свободы.
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