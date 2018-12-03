Дед Мороз из Великого Устюга сделал подарок девочке из Ижевска
В понедельник, 3 декабря, в Ижевск приехал настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. В гостях он пробудет два дня. Ему нужно успеть устроить праздник для ребят из детдома и интерната для детей с нарушением слуха, а также зажечь елку в зоопарке Ижевска.
Вот и первые чудеса! Дед Мороз подарил сертификат на 150 тысяч рублей ижевчанке Ульяне. У нее нёбно-глоточная недостаточность и ей требуется дорогостоящая операция.
Фото: Елена Перевощикова
А на вопрос от детей «О чем мечтает главный волшебник» он ответил, что мечтает, чтобы дети вырастали и не становились равнодушными, и продолжали верить в чудеса.
Кстати, Ижевск уже 12 город из 22, в котором побывал Дед Мороз с командой телеканала НТВ.
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На встречу к Деду Морозу в зоопарке Ижевска можно попасть абсолютно бесплатно.
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