Дед Мороз из Великого Устюга сделал подарок девочке из Ижевска

СЕГОДНЯ 11:51 2018-12-03T11:52:25+03:00

Наш город стал уже 12 в путешествии зимнего волшебника

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В понедельник, 3 декабря, в Ижевск приехал настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. В гостях он пробудет два дня. Ему нужно успеть устроить праздник для ребят из детдома и интерната для детей с нарушением слуха, а также зажечь елку в зоопарке Ижевска.

Вот и первые чудеса! Дед Мороз подарил сертификат на 150 тысяч рублей ижевчанке Ульяне. У нее нёбно-глоточная недостаточность и ей требуется дорогостоящая операция.

Фото: Елена Перевощикова

А на вопрос от детей «О чем мечтает главный волшебник» он ответил, что мечтает, чтобы дети вырастали и не становились равнодушными, и продолжали верить в чудеса.

Кстати, Ижевск уже 12 город из 22, в котором побывал Дед Мороз с командой телеканала НТВ.

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На встречу к Деду Морозу в зоопарке Ижевска можно попасть абсолютно бесплатно.

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