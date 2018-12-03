В Удмуртии задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса

СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-03T12:13:26+03:00

Причиненный ущерб составил около 900 тысяч рублей

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В Удмуртии выявили факт незаконной вырубки леса на территории пригородного лесничества. Полицейские задержали 60-летнего предпринимателя в сфере лесопереработки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Причиненный ущерб около 900 тысяч рублей, объем вырубленной посадки составил 20 кубометров вырубленных сырорастущих деревьев хвойных пород.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.

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