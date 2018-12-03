В Ижевске «Lexus» врезался в фонарь

СЕГОДНЯ 13:42 2018-12-03T13:42:55+03:00

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В понедельник, 3 декабря, на улице Союзная произошла авария. Водитель автомобиля «Lexus» врезался в опору уличного освещения, которая находится перед пешеходным переходом.

- Электроснабжение нарушено не было. Работоспособность наружного освещения на данном участке восстановлена, - сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На данный момент работа освещения восстановлена.

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