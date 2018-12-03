2018-12-03T13:42:55+03:00
Происшествия

В Ижевске «Lexus» врезался в фонарь

Авария произошла напротив гипермаркета «Метро»
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Светлана Братчикова, vk.com/udmurtiya18rusФото: Светлана Братчикова, vk.com/udmurtiya18rus
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 декабря, на улице Союзная произошла авария. Водитель автомобиля «Lexus» врезался в опору уличного освещения, которая находится перед пешеходным переходом.

- Электроснабжение нарушено не было. Работоспособность наружного освещения на данном участке восстановлена, - сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На данный момент работа освещения восстановлена.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

И вновь могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора(продолжение)

В Удмуртии задержали предпринимателя за незаконную вырубку леса(продолжение)

А ТАКЖЕ:

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы. В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На территории ТЦ «Италмас» в Ижевске произошло ДТП
В Воткинске нашли тела троих мужчин
В Удмуртии за ложные показания суд вынес приговор 26-летнему мужчине
Уроженец Ижевска Александр Поварницын стал вторым на этапе Кубка IBU
В Удмуртии задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса
Дед Мороз из Великого Устюга сделал подарок девочке из Ижевска
В Удмуртии могут пересмотреть расчет тарифа по вывозу мусора
Пермские полицейские высадили из поезда трех дебоширов из Удмуртии
В Удмуртии полицейские вернули украденный автомобиль хозяину
Топ-5 вопросов о «Дом.ru Movix»
Пожаром в детском саду №11 в Ижевске заинтересовалась прокуратура
«Ижсталь» одержала победу над «Ценг Тоу»
Житель Ижевска задержан за убийство в Новороссийске
На «Ижевскую винтовку» ждут Антона Шипулина и Алексея Волкова