В Ижевске «Lexus» врезался в фонарь
В понедельник, 3 декабря, на улице Союзная произошла авария. Водитель автомобиля «Lexus» врезался в опору уличного освещения, которая находится перед пешеходным переходом.
- Электроснабжение нарушено не было. Работоспособность наружного освещения на данном участке восстановлена, - сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
На данный момент работа освещения восстановлена.
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