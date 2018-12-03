В Воткинске нашли тела троих мужчин
В Воткинске, в понедельник, 3 декабря, в одном из гаражей на территории гаражного кооператива №5 были найдены тела троих мужчин. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.
- В гараже были тела 51-летнего хозяина гаража, 29-летнего и 38-летнего мужчин. По обстановке стало понятно, что компания выпивала, - сообщает ведомство.
На данный момент устанавливаются причины смерти, опрашиваются родственники и знакомые погибших. Следственным комитетом России по Удмуртии начата доследственная проверка.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Удмуртии задержали предпринимателя за незаконную вырубку леса(продолжение)
В детском саду №11 в Ижевске, где произошел пожар проводится прокурорская проверка(продолжение)
Житель Ижевска жестоко убил своего знакомого(продолжение)
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке
Скажи спасибо маме и выиграй приз!
Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы. В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:
- «Что самое сложное в работе мамы?»
- «За что вы сильнее всего ее любите?»
В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!
Подробнее на сайте
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»