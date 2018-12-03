В Воткинске нашли тела троих мужчин

СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-03T14:09:16+03:00

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В Воткинске, в понедельник, 3 декабря, в одном из гаражей на территории гаражного кооператива №5 были найдены тела троих мужчин. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

- В гараже были тела 51-летнего хозяина гаража, 29-летнего и 38-летнего мужчин. По обстановке стало понятно, что компания выпивала, - сообщает ведомство.

На данный момент устанавливаются причины смерти, опрашиваются родственники и знакомые погибших. Следственным комитетом России по Удмуртии начата доследственная проверка.

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