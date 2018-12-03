На территории ТЦ «Италмас» в Ижевске произошло ДТП

СЕГОДНЯ 14:21 2018-12-03T14:21:39+03:00

Водитель был без прав и пьяный

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В субботу, 1 декабря, на территории торгового центра «Италмас» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД по Удмуртии.

- 24-летний водитель автомобиля «БМВ», пьяный и без водительских прав не справился с управлением и врезался в забор, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажиры автомобиля 19-летняя и 20-летняя девушки получили травмы.

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