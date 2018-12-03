Роспотребнадзор Удмуртии дал рекомендации по выбору новогодних подарков для детей
До нового года осталось совсем немного, родители уже начинают закупать подарки для своих детей. Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций по выбору сладостей.
Сладкие подарки стоит приобретать в местах организованной торговли, при покупке смотрите на этикетку (масса, состав подарка, дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юрадрес фасовщика, пищевая ценность). Выбирать стоит тот подарок, где в составе конфет минимум пищевых добавок, консервантов и масел. Также карамель (леденцы) не рекомендованы для наполнения детских наборов.
Если внутри подарка вместе к конфетами есть игрушка, то она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.
В случае возникновения сомнений относительно качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, можно обратиться за консультацией на горячую линию Управления по телефону: (3412) 66-16-16. Она будет работать с 10 по 29 декабря 2018 года.
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