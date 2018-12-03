2018-12-03T15:28:32+03:00
Общество

Роспотребнадзор Удмуртии дал рекомендации по выбору новогодних подарков для детей

Если есть сомнение в качестве, то можно обратиться на горячую линию
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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До нового года осталось совсем немного, родители уже начинают закупать подарки для своих детей. Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций по выбору сладостей.

Сладкие подарки стоит приобретать в местах организованной торговли, при покупке смотрите на этикетку (масса, состав подарка, дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юрадрес фасовщика, пищевая ценность). Выбирать стоит тот подарок, где в составе конфет минимум пищевых добавок, консервантов и масел. Также карамель (леденцы) не рекомендованы для наполнения детских наборов.

Если внутри подарка вместе к конфетами есть игрушка, то она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.

В случае возникновения сомнений относительно качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, можно обратиться за консультацией на горячую линию Управления по телефону: (3412) 66-16-16. Она будет работать с 10 по 29 декабря 2018 года.

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