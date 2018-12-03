Почему в Ижевске пахло гарью
В воскресенье, 2 декабря, над Ижевском висел дым и сильно пахло гарью. Ижевчане думали, что где-то пожар. Ситуацию прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина.
- В воскресенье наблюдался центр антициклона. В этом антициклоне сформировалась инверсия (слой, в котором скапливались загрязняющие вещества), также был слабый ветер. В связи с этим было объявлено предупреждение об НМУ (неблагоприятные метеорологические условия, – прим. ред.) первой степени опасности, - рассказала Алла Шумихина.
В Удмуртском гидрометцентре отметили, что бояться этого явления не стоит, такая ситуация зимой случается во время антициклонов.
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