2018-12-03T15:43:50+03:00
Общество

Почему в Ижевске пахло гарью

Прояснили ситуацию синоптики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Юлия ЛебедеваФото: Юлия Лебедева
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В воскресенье, 2 декабря, над Ижевском висел дым и сильно пахло гарью. Ижевчане думали, что где-то пожар. Ситуацию прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина.

- В воскресенье наблюдался центр антициклона. В этом антициклоне сформировалась инверсия (слой, в котором скапливались загрязняющие вещества), также был слабый ветер. В связи с этим было объявлено предупреждение об НМУ (неблагоприятные метеорологические условия, – прим. ред.) первой степени опасности, - рассказала Алла Шумихина.

В Удмуртском гидрометцентре отметили, что бояться этого явления не стоит, такая ситуация зимой случается во время антициклонов.

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