В Удмуртии направили в суд дело мужчины, который закрыл 8-летнего ребенка в квартире
В Удмуртии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в незаконном лишении свободы человека, не связанное с его похищением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- В сентябре 2018 года пьяный мужчина подошел к 8-летнему мальчику и попросил его помочь донести до дома пакеты с продуктами, на что ребенок согласился. В итоге мужчина несколько раз ударил ребенка и закрыл его в квартире, - сообщает ведомство.
Ребенка освободили сотрудники полиции. Оказалось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление, он освободился в августе 2018 года.
Теперь ему грозит наказание сроком от 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
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