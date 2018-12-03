В Удмуртии направили в суд дело мужчины, который закрыл 8-летнего ребенка в квартире

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-03T19:12:35+03:00

Ранее он был судим за аналогичное преступление

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В Удмуртии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в незаконном лишении свободы человека, не связанное с его похищением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В сентябре 2018 года пьяный мужчина подошел к 8-летнему мальчику и попросил его помочь донести до дома пакеты с продуктами, на что ребенок согласился. В итоге мужчина несколько раз ударил ребенка и закрыл его в квартире, - сообщает ведомство.

Ребенка освободили сотрудники полиции. Оказалось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление, он освободился в августе 2018 года.

Теперь ему грозит наказание сроком от 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

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